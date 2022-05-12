В Киеве призвали политиков не вмешиваться в переговоры об обмене боевиков «Азова»* с «Азовстали» на российских пленных

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в четверг, 12 мая призвала политиков и общественных деятелей не мешать переговорам об эвакуации с «Азовстали» и обмене тяжелораненых боевиков «Азова»* на пленных россиян, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Верещук написала: «Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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