Украинская православная церковь призвала Зеленского прекратить религиозную вражду

Священный синод Украинской православной церкви в четверг, 12 мая, призвал Владимира Зеленского остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ.

В заявлении Синода, опубликованном на официальном сайте, говорится: «В некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве. Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов по заведомо ложным обвинениям были поданы на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете деятельности нашей церкви».

Кроме того в заявлении Священный синод Украинской православной церкви говорится, что в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете местных религиозных общин Украинской православной церкви.

«С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов», – говорится в заявлении синода Украинской православной церкви.

Киев, Иван Бабурин

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