Зеленский: На Россию никто не смотрит как на культурную нацию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеобращении заявил, что на Россию уже никто в мире не смотрит как на культурную нацию и обвинил ее в трусости, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский сказал: «За время боевых действий с 24 февраля российские войска уничтожили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение самой России как государства, на которую уже никто в мире не смотрит как на культурную нацию».

Кроме того, украинский лидер обвинил Россию в трусости и призвал украинцев бороться «до достижения своих целей».

«Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне», – заявил президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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