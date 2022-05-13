Украина запустила сайт «Оккупант»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустили сайт «Оккупант», который предоставляет информацию о российских военнопленных, находящихся на Украине, -сообщают украинские СМИ.

По информации СМИ, на сайте указаны ФИО, возраст, и принадлежность к воинской части солдата. Портал предназначен, в том числе, для семей российских солдат.

«С помощью сайта семьи могут узнать местоположение пленных, а также связаться с Минобороны Украины», – сообщает СНБО.

«Отметим, что немногие российские солдаты попадают в плен. В Украине находится около 600 российских военнопленных, для которых на территории Украины создают специальный лагерь. Всего на сайте загружены данные порядка 498 военнопленных, которых удалось идентифицировать», – пишут украинские СМИ.

Киев, Иван Бабурин

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