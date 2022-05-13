В столице Украины серьезные проблемы с бензином

В Киеве и Киевской области продолжается дефицит бензина. Большинство заправочных станций закрыт, а на тех, которые работают, доступны только дизель и газомоторное топливо. В километровых очередях автомобилисты стоят по несколько часов, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, в пятницу, 13 мая, 95-й бензин был доступен только на двух сетевых заправках. Одна из них – WOG в Киевской области, где его можно купить по 37,69 грн. ( 81,41 руб. по курсу) Вторая – заправка сети АNP, там такой бензин на 5 копеек дороже.

Сеть БРСМ предлагает водителям купить талоны на бензин заранее. 95-й продают по 42,99 грн.( 92,86 руб. по курсу) Правда, когда завезут горючее, неизвестно, – пишет Страна.ua.

Издание также отмечает, что дизтопливо в украинской столице стоит 54,99 грн. (118,78 руб. по курсу), причем купить его можно только через приложение, то есть необходимо пройти регистрацию, которая сейчас происходит с задержкой в несколько часов.

Сообщается, что бензин в Киеве и области можно найти на нескольких подпольных заправках, где продают и 95-й бензин, и дизель. Но цены там начинаются от 60 гривен (129,6 руб.по курсу) за литр.

Киев, Иван Бабурин

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