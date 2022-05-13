Украина готовится мобилизовать миллион человек

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 13 мая, заявил, что у руководства страны существуют планы мобилизовать на фронт миллион человек, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Резников написал: «Министерство обороны ориентируется на потребность обеспечить 1 млн. людей, которые будут бороться с врагом».

Как сообщают украинские СМИ, до спецоперации России на Украине численный состав ВСУ насчитывал порядка 200 тысяч человек.

«По сути, впервые украинская власть назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию», – пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»