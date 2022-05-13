На Украине разочаровались в уровне влияния мировых лидеров в вопросе спасения боевиков «Азова»*

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в пятницу, 13 мая, призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров на ситуацию в Мариуполе и приготовиться к тому, что результат переговоров по поводу эвакуации военных с завода «Азовсталь» может не удовлетворить всех, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Телеграм-канале Верещук написала: «Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны. Есть указ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех».

Комментируя это сообщение украинского вице-премьера, телеграм-канал «Политика Страны» написал: «Это, видимо, опосредованный ответ на призывы военных из гарнизона Мариуполя к Папе Римскому, Илону Маску, Реджепу Тайипу Эрдогану и прочим известным личностям с просьбой помочь их спасти».

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский в своем видеообращении сказал: «Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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