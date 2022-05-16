Кулеба: Украина не намерена идти на уступки России ради Крыма и Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 16 мая заявил, что Украина не намерена идти на уступки России по Крыму и Донбассу, чтобы добиться прекращения огня, – сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос, возможны ли уступки со стороны Киева по Донбассу и Крыму для достижения прекращения огня, в интервью телеканалу Кулеба сказал: «Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия. Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами».

Кроме того, глава украинского МИДа заявил, что страны Запада изучали, от чего могла бы отказаться Украина в пользу России.

В частности, Кулеба сказал: «Еще до 2014 года, до 24 февраля этого года они не то чтобы настаивали, но изучали то, от чего могла бы отказаться Украина, чтобы заключить соглашение с Россией. Я бы хотел поблагодарить Германию, Францию и Соединенные Штаты за то, что они изменили свои взгляды на этот вопрос».

Киев, Иван Бабурин

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