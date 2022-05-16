Украина арестовала активы российского «олигарха» на $420 млн

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Украинские в понедельник, 16 мая, сообщила, что арестованы активы российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд. гривен (около $420 млн.),– сообщают СМИ.

В своем аккаунте одной из соцсетей Венедиктова написала: «Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд. гривен. Арестованы ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».



Следует напомнить, что основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, 28 марта заявил испанской газете El Pais, что находится в Англии практически под домашним арестом.

«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», – сказал журналистам Фридман, находившийся тогда в Лондоне.



Киев, Иван Бабурин

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