На Украине окончательно запретили Коммунистическую партию

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в понедельник, 16 мая, сообщила, что на Украине спустя семь лет после начала декоммунизации окончательно запрещена Коммунистическая партия Украины (КПУ).

Как сообщают украинские СМИ, Совгиря заявила, что шестой апелляционный административный суд отказал КПУ по ее апелляции по делу, которые слушалось с 2015 года, и теперь решение о запрете партии вступило в силу.

«До сих пор КПУ продолжала существовать и даже собирала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса», – сообщила Ольга Совгиря.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»