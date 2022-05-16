Минобороны Украины подтвердило сдачу в плен более 200 «азовцев»*

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поздно вечером в понедельник, 16 мая, заявила, что с комбината «Азовсталь» вывезены 264 украинских боевика, в том числе тяжелораненые, – сообщает, украинское издание Страна.ua.

Маляр, частности, заявила: «В Новоазовск вывезены 53 тяжелораненых украинских военных. Еще 211 лиц отвезли в Еленовку. Оба города находятся на подконтрольной ДНР территории».

Кроме того, замминистра обороны Украины заявила, что раненых планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, она не уточнила.

«Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с «Азовстали». К сожалению, деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Сейчас самое главное – сберечь жизни наших военных», – сказала Анна Маляр.

«Сегодня Минобороны РФ заявило, что достигнута договоренность о вывозе с «Азовстали» в больницы ДНР раненных украинских военных. То есть, по сути, – о сдаче их в плен», – пишет украинское издание Страна. ua.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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