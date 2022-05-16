Генштаб ВСУ отдал приказ о капитуляции боевикам «Азова»* на металлургическом комбинате в Мариуполе

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) поздно вечером в понедельник, 16 мая, заявил, что отдал приказ гарнизону на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе «сохранить жизни личного состава», – сообщают украинские СМИ.

В заявлении на странице генштаба ВСУ в одной из соцсетей говорится: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Меры по спасению защитников, которые остаются на территории «Азовстали», продолжаются»

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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