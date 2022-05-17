ВСУ ударили «Смерчем» по Херсону в отместку за поддержку России – Минобороны РФ

Минобороны России сообщило о нанесении ВСУ ракетного удара по жилым районам Херсона. Все снаряды были перехвачены российской системой ПВО. В ведомстве подчеркнули, что мирное население обстреляли, чтобы отомстить за поддержку России.

«Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», – сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что подразделений российских войск в Херсоне нет и украинских военным об этом хорошо известно. «Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», – сказал Конашенков.

Москва, Наталья Петрова

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