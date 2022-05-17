Зеленский назвал капитуляцию своих боевиков «эвакуационной миссией»

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером во вторник, 17 мая, выпустил очередную серию своего ежевечернего видеообращения, в котором назвал капитуляцию почти трехсот украинских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе «эвакуационной миссией», – сообщают украинские СМИ.

«Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники», – сказал Зеленский и через запятую продолжил: «Отдельно говорили с президентом Франции о рассмотрении нашей заявки на получение статуса кандидата в члены ЕС».

Кроме этого, украинский лидер сообщил, что «говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Прежде всего, о военной поддержке и взаимодействии на уровне ЕС. Говорил с президентом Франции – о шестом пакете санкций, который готовит ЕС. О переговорном процессе с Россией и эвакуации наших героев с Азовстали».

Не смог Зеленский не рассказать и о своем выступлении на открытии Каннского кинофестиваля.

«Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживалось на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное. Вот что нам нужно. Поэтому на церемонии открытия Каннского кинофестиваля обратился к мировому кинообществу… Язык кино должен стать языком борьбы за свободу», – заявил президент Украины в своем видеообращении к народу.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»