Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг, 19 мая, заявил, что победа в войне будет стоить Украине десятки тысяч жизней, – сообщают украинские СМИ.

Обращаясь к студентам по видеосвязи, Зеленский заявил: «Не сомневаюсь, что мы выиграем, но мы должны помнить, что цена всего этого – десятки тысяч жизней».

«Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю», – сказал также украинский лидер.

Киев, Иван Бабурин

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