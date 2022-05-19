Зеленскому требуются десятки тысяч жизней украинцев для победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг, 19 мая, заявил, что победа в войне будет стоить Украине десятки тысяч жизней, – сообщают украинские СМИ.
Обращаясь к студентам по видеосвязи, Зеленский заявил: «Не сомневаюсь, что мы выиграем, но мы должны помнить, что цена всего этого – десятки тысяч жизней».
«Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю», – сказал также украинский лидер.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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