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NewDayNews.ru

Пятница, 20 мая 2022, 00:25 мск

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Киевские власти мечтают, чтобы в Харьковской, Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ходе телемарафона в четверг, 19 мая, заявил, что выступает за то, что бы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях забыли слово «русские», – сообщают украинские СМИ.

В Эфире телемарафона Подоляк заявил: «Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область. Причем максимально жестко, как для коллаборантов, так и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские» и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, – чтобы их не было физически».

Как отмечают украинские СМИ, при этом в перечислении «оккупированных» территорий советник главы Офиса президента Украины не назвал Крым.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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