Шойгу: «Освобождение ЛНР близится к завершению»

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил о скором освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», – сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, «не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита».

«Отмечу, что российские вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры», – добавил министр. По его словам, свыше 1 млн 377 тыс. человек эвакуированы из опасных районов ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию.

Напомним, 10 мая Минобороны России сообщало, что военные ЛНР при поддержке ВС РФ достигли административной границы республики.

Москва, Наталья Петрова

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