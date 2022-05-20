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NewDayNews.ru

Пятница, 20 мая 2022, 20:21 мск

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Порошенко призвал перекрыть нефтепровод «Дружба»

Фото: официальный сайт украинской партии «Европейская солидарность» https://newdaynews.ru/incidents/748373.html

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 20 мая заявил, что необходимо перекрыть нефтепровод «Дружба», который качает российскую нефть в Европу через Украину, – сообщает издание Politico.

В интервью изданию Порошенко сказал: «Перекрытие «Дружбы», по мнению станет мощным переломным моментом в войне, которую Путин ведет против Украины и Запада.

Недостаточно просто запретить заход танкеров под российским флагом в западные порты, нужно гораздо более строго контролировать происхождение нефти, транспортируемой в Европу и другие западные страны».

По мнению Порошенко, перекрытие нефтепровода, «дало бы Путину мощный сигнал о том, что после этого вторжения больше не может быть «обычного бизнеса».

Следует напомнить, что в 2019 году Россия и Украина подписали 10-летний контракт на транзит нефти, по которому последняя получит за этот срок порядка полутора миллиардов долларов.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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