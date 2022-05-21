ВС РФ разбомбили партию западного вооружения под Житомиром и базу подготовки спецназа под Одессой

Российские вооруженные силы уничтожили в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области крупную партию вооружения и военной техники из США и стран Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко. Для этого были применены высокоточные ракеты морского базирования «Калибр». Уничтоженное оружие направлялось для украинских военных в Донбассе.

Кроме того, по словам Конашенкова, на «Одесском припортовом заводе» ракетами воздушного базирования ВКС России «уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов». Также военной авиацией поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе Бахмута, 36 районов сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ и 8 складов боеприпасов в населенных пунктах Николаевской области, ЛНР и ДНР.

Помимо этого российской армией была уничтожена база подготовки спецназа Украины в районе озера Сасик в Одесской области.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 украинских военных, выведены из строя 52 единицы военной техники.

Вместе с тем военные летчики России в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое в ДНР сбили украинский Су-25, еще один самолет Су-25 ВСУ был сбит средствами ПВО в Херсонской области. Кроме того, сбиты 14 беспилотников на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей.

Также за сутки российские военные поразили четыре пункта управления и 47 районов сосредоточения войск и уничтожили склад с боеприпасами в районе Дробышево. Кроме того, поражены 43 артиллерийских и минометных подразделения, а также две батареи РСЗО «Град» и пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области.

Всего с начала проведения спецоперации операции на Украине уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 дронов, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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