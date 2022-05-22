Парламент Украины продлил военное положение и мобилизацию на три месяца

Верховная рада в воскресенье проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца – до 23 августа. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Также украинский парламент продлил на 90 суток срок всеобщей мобилизации на Украине – до 23 августа, добавил он.

За оба законопроекта, ранее предложенные президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 320 и 3115 народных депутатов соответственно.

Ранее, 18 мая президент Украины предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.

«Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток», – говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи в отражении украинской агрессии. В тот же день Верховная рада ввела военное положение.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»