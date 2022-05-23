Армия России разбила вооружения ВСУ, которые перебрасывали в Донбасс

Вооруженные силы России высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожили вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Житомирской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Техника перебрасывалась из Ивано-Франковска в Донбасс, ее разбили в районе железнодорожной станции Малин, уточнил он.

Также российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы «Север» в ДНР. Ракетчики и артиллеристы поразили за сутки 688 целей украинской армии – 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Кроме того, ВС РФ поразили высокоточными ракетами 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов боеприпасов на территории ЛНР. Авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман ЛНР. «Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники», – уточнил Конашенков.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские ПВО сбили три украинских Су-25, из них два в Херсонской области и один над Павлоградом в Харьковской области.

Вместе с тем, за сутки российские системы ПВО уничтожили 13 беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области.

Кроме того, в Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в Харьковской области – восемь снарядов РСЗО «Смерч».

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автотехники.

Москва, Наталья Петрова

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