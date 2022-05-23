Украине и Европе грозит дефицит соли

И.о. директора крупнейшего в Европе предприятия по добыче соли на Украине компании «Артемсоль» Виктор Юрин в понедельник, 23 мая, заявил, что не исключено, что соль в Европу и на Украину в скором времени придется импортировать, – сообщает «Вильное Радио».

В комментарии для радио Юрин сказал: «Артемсоль» не работает с апреля из-за боевых действий. Продукцию невозможно вывозить железными дорогами из-за постоянных обстрелов. Из-за остановки «Артемсоли» соль на Украину придется импортировать».

Кроме того, и.о. директора «Артемсоли» сообщил, что остановку предприятия почувствуют на себе и потребители за границей.

«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», – сказал Юрин.

Следует отметить, что предприятие «Артемсоль» расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся боевые действия.

Киев, Иван Бабурин

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