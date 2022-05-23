Зеленский заявил, что готов встречаться с Путиным только ради окончания военной операции

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 мая, во время выступления в Украинском доме в Давосе заявил, что готов встречаться с Владимиром Путиным только для решения вопроса прекращения войны, – сообщают украинские СМИ

Сообщается, что Зеленский сказал следующее: «У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением – решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, – то без него этого решения не будет Поэтому не обойдется без встречи с президентом Российской Федерации».

«Конечно, вы понимаете, что больших желаний относительно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть. И не будет. Поэтому я, в принципе, не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента. И только в том случае, если на столе будет один вопрос – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить», – заявил украинский лидер.

Киев, Иван Бабурин

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