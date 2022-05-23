В Верховной раде предложили официально разрешить офицерам ВСУ расстреливать своих солдат за неповиновение

Депутат из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая в понедельник, 23 мая, выступила с предложением разрешить офицерам ВСУ в боевой обстановке расстреливать своих солдат за невыполнение приказов или за самовольное оставление боевых позиций или мест дислокации.

Безуглая инициировала законопроект под названием «Проект закона о внесении изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины по обеспечению возможности прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода». Сообщается, что документ уже зарегистрирован в Верховной раде.

Как сообщают украинские СМИ, право применять оружие против нарушителей устава (или отдавать приказ подчиненным применить его) у командиров ВСУ есть и сейчас, но «при этом не приводя к смерти военнослужащего». Депутат от партии президента Украины предлагает эту фразу убрать из устава внутренней службы ВСУ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие этого документа Верховной радой Украины позволит «прекращать уголовное правонарушение, связанное с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным уходом с боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых заданий и совершаемое военнослужащим в условиях военного положения».

Киев, Иван Бабурин

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