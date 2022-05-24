В Киеве возмутились желанием Запада возобновить бизнес с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представители стран Запада ждут прекращения огня и договоренностей между Киевом и Москвой для возобновления бизнеса с Россией. Однако, как подчеркнул он, для Украины это неприемлемо.

«В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек», – написал Подоляк в своем твиттере.

По его мнению, «кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго».

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о недостаточном количестве оружия, которое ей передают западные партнеры. Он призвал союзников ускорить поставки вооружений.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе призвал международное сообщество максимально ужесточить антироссийские санкции и помочь пострадавшим от боевых действий регионам страны. Было бы неплохо взять шефство над ними, счел он.

Киев, Наталья Петрова

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