Зеленский обозначил свои условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 мая, заявил, что возвращение Украины к переговорам с Россией произойдет только после «отвоевания территорий», захваченных после 24 февраля, – сообщает японский общественный телеканал NHK.

В интервью телеканалу Зеленский сказал: «Я убежден, что мы должны отвоевать все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся к столу переговоров.

Украинский лидер также добавил, что договориться с Россией о перемирии до возвращения военным путем «оккупированных» после 24 февраля территорий Украины будет сложно.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»