На Украине будут работать только школы с бомбоубежищами

Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в прямом эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 24 мая, заявил, что в новом учебном году на Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Сообщается, что Витренко сказал следующее: «Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране. Сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов».

Как ранее сообщали украинские СМИ, в стране из-за специальной военной операции России готовится пересмотр школьной программы. Под изменения попадут курсы литературы и истории.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»