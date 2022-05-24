На Украине допустили обмен осужденного пожизненно российского солдата

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 24 мая, заявила, что допускает возможность обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному сроку заключения, – сообщает телеканал «Украина-24».

В эфире телеканала отвечая на вопрос о Шишимарине, Венедиктова сказала: «Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять. Могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно»

«Я не хочу заходить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, я хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах криминальной юстиции», – сказал украинский генпрокурор.

Следует напомнить, что в понедельник, 23 мая, суд в Киеве приговорил пленного военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Киев, Иван Бабурин

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