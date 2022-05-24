На Украине отступление своих войск назвали «маневренной обороной»

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив во вторник, 24 мая, назвал «маневренной обороной» отступление ВСУ от Светлодарска и соседнего поселка Мироновский в Донецкой области, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Андрусив сказал: «Мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или потерь. ВСУ реализуют маневренную оборону».

Ранее украинский глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что ВСУ покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»