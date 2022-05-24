Зеленский: Поставка тяжелого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 мая, в своем традиционном ежевечернем видеообращении назвал поставки тяжелого вооружения «лучшими инвестициями в сохранение стабильности».

В своем видеообращении украинский лидер сказал: «Я благодарен всем партнерам Украины, которые помогают. Но подчеркиваю снова и снова: чем дольше длится эта война, тем больше будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира. Поэтому поставка Украине тяжелого оружия – реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире».

Также Зеленский рассказал о получении Украиной гарантий безопасности.

«Создана международная консультативная группа во главе с Ермаком (Андрей Ермак -руководитель Офиса президента Украины) и экс-генсекретарем НАТО Расмуссеном. В состав группы войдут ведущие специалисты в области безопасности и обороны, дипломатии. Их задача – выработать такой формат гарантий, который действительно будет работать».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»