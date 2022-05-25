Украинский «олигарх» собирается судиться с Россией

Украинский миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России на $17-20 млрд. из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали», – сообщает украинское издание Новое время.

В интервью изданию Ахметов сказал: «Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию».

Как заявил украинский «олигарх», кроме «Азовстали» в результате военных действий частично или полностью уничтожены такие, принадлежащие ему предприятия как Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще «десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики».

Киев, Иван Бабурин

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