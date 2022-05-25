Подоляк: В Европе поднимают головы пророссийские лоббисты

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 25 мая, заявил, что некоторые политики на Западе ради прекращения российской военной операции предлагают Киеву уступить России часть территорий, – сообщают СМИ.



В своем Telegram-канале Подоляк написал: «Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду (повестку дня – прим.ред): прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» – в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое».



Советник главы офиса президента Украины также заявил, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях.

«Киев не согласен замораживать конфликт, поэтому не пойдет на Минск-3». Текущие боевые действия должны закончиться за столом переговоров, а заявления об уступках, сохранение лица или замораживание конфликта вряд ли будут этому способствовать», – заявил Михаил Подоляк.



Киев, Иван Бабурин

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