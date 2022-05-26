На Украине начали угрожать учителям уголовным преследованием за обучение по российской программе

Депутат Верховной рады Украины от партии Зеленского «Слуга народа» Юлия Гришина в четверг, 26 мая, заявила, что украинским учителям на «неподконтрольных территориях» за добровольное согласие на переход обучения детей по российским программам может грозить уголовное преследование за коллаборационизм, – сообщают украинские СМИ.

Украинский народный депутат на своей странице в одной из соцсетей написала: «Работникам образовательной сферы запрещается добровольно сотрудничать с мэрами, назначенными Россией. Уголовная ответственность не будет наступать, если учителей заставляют работать, и это сопряжено с угрозой жизни или здоровью».

«Если нет возможности работать по украинским стандартам, учитель может приостановить образовательный процесс и сообщить о причине управлению образования. В таком случае за ним сохранится рабочее место и зарплата. Средства на это в госбюджете заложены», – заявила Юлия Гришина.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»