На Украине выступили за легализацию оборота оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 26 мая, заявил, что власти страны должны принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия для гражданского населения, – сообщают СМИ.

На своей странице одной из соцсетей Резников написал: «Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия. С началом эскалации ситуации на Украине десятки тысяч украинцев получили автоматическое оружие. Требуется формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию».

Кроме того, глава минобороны Украины отметил, что «нужно развивать сети тиров, стрелковых клубов, чтобы граждане имели возможность научиться пользоваться оружием».

Киев, Иван Бабурин

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