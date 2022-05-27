Власти Львовской области запретили Украинскую православную каноническую церковь

Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в пятницу, 27 мая, сообщил, что власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Сообщается, что решение о запрете деятельности УПЦ приняли депутаты Стрыйского городского совета. Причиной запрета, как утверждают местные чиновники, стал инцидент, произошедший 22 мая, когда неизвестные во время богослужения облили зеленкой протоиерея Владимира Мандзюка.

Также отмечается, что Стрыйские депутаты горсовета обратились в Верховную Раду с просьбой одобрить законопроекты о запрете деятельности УПЦ на всей территории Украины .

Следует напомнить, что митрополит Киевский Онуфрий ранее сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине произошло более 40 случаев захвата храмов УПЦ, в которых участвовали как должностные лица, так и органы местного самоуправления.

Львов, Иван Бабурин

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