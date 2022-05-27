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NewDayNews.ru

Пятница, 27 мая 2022, 21:01 мск

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Украина предложила Германии остановить «Северный поток – 1»

Фото: Pixabay

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в пятницу, 27 мая, заявил, что руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» направили обращение в министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», – пишет украинское агентство УНИАН.

Агентство сообщает: «Оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1». Макагон выразил уверенность, что этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. После начала специальной операции таких оснований больше нет, поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы, мы обратились к Германии с таким требованием».

Следует напомнить, что в марте «Оператор ГТС Украины» призывал ЕС уменьшить поставки газа по «Северному потоку» для перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской транзитной системы.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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