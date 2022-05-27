Украинская православная церковь объявила о своей независимости

Украинская православная церковь (УПЦ) на собрании епископов, священников, монахов и мирян в пятницу, 27 мая, объявила о своей полной независимости. Решение было принято, – сообщается га сайте РБК со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.

В Telegram-канале церкви также сообщается, что собрание инициировал Синод 12 мая с целью «обсудить проблемы церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции. Собор осудил боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».



Следует отметить, что на сегодняшний день Украинская православная церковь -самоуправляемая организация в составе Московского патриархата. После начала специальной военной операции в УПЦ призвали прекратить противостояние между украинским и российским народами.

Киев, Иван Бабурин

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