Украинские пограничники пресекли выезд экс-президента Порошенко за пределы страны

Депутат партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в пятницу, 27 мая, сообщила, что пограничники не выпустили из страны Петра Порошенко, который должен был принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата, – сообщают СМИ.

На свое странице в одной из соцсетей Геращенко написала: «Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска «Рава-Русская» несли какую-то чушь про «поддельное или отмененное распоряжение».

Депутат «Европейской солидарности» в своем сообщении также пояснила, что «на днях «Европейская солидарность» анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком».

Как пишет РИА Новости, ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

Следует напомнить, что 23 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что арестованный политик Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. Медведчук утверждал, что экс-президент был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с ДНР и ЛНР. Следует отметить, что Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В апреле Виктор Медведчук был задержан СБУ по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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