Польша захотела закрепить за собой финансовый центр восстановления Украины

В польском правительстве считают, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, должен быть размещен в Варшаве. Об этом заявил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин в эфире Польского радио.

«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению (Украины – прим. ред.), но чтобы это был финансовый центр», – пояснил политик, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Сасина, Польша вела переговоры касательно центра по восстановлению Украины с представителями ООН. «Мы хотим, чтобы этот фонд находился в Польше, в Варшаве», – заявил вице-премьер. Он не привел какие-либо подробности о фонде ООН, а также не уточнил сроки создания нового центра.

Варшава, Наталья Петрова

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