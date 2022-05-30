«Азов»* провел «ребрендинг» из-за обвинений в нацизме

Украинское неонацистское военное подразделение «Азов»* убирает неонацистскую символику со своей формы, – сообщает газета The Times.
Газета пишет, что «Азов»* решил убрать свою эмблему с экипировки из-за того, что ее наличие используют «российские пропагандисты в качестве доказательств, что «азовцы»* – нацисты».
По информации The Times, вооруженные отряды «Азова»* провели «ребрендинг», получив новые нашивки без изображения волчьего крюка – средневекового германского символа, который был принят нацистами и использовался украинским подразделением с 2014 года.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Киев, Иван Бабурин
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