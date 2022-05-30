На Украине пообещали «устроить истерику», если США не поставят дальнобойные ракетные комплексы

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 30 мая, заявил, что «устроит истерику», если США не дадут ракетные комплексы, позволяющие бить в глубину территории России, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что Арестович, комментируя заявление Джо Байдена об отказе поставлять на Украину ракетные комплексы большой дальности, заявил: «Речь идет о ракетах, а не о комплексах для стрельбы этими ракетами. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику».

Также Арестович сказал, что украинская власть оказывает давление через западные медиа.

Ранее в понедельник, 30 мая, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достать до территории России.

Киев, Иван Бабурин

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