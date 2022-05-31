На «Азовстали» найден заминированный фургон c погибшими украинскими военными

Минобороны России сообщило об обнаружении в катакомбах комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где ранее укрывались сдавшиеся в плен националисты из полка «Азов»*, заминированного изотермического фургона с телами 152 погибших военнослужащих ВСУ и «азовцев»*. В фургоне не работала система охлаждения, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ отметили, что командиры «Азова»* перед сдачей в плен обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольных Киеву территориях, однако украинские власти проигнорировали их просьбы.

Более того, указал Конашенков, российские саперы при обследовании фургона обнаружили под телами погибших четыре мины. По его словам, совокупная масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения всех останков в фургоне. Как выяснилось из допросов пленных «азовцев»*, минирование фургона было проведено по прямому указанию из Киева, чтобы впоследствии обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их передачи родственникам. Это задумывалось для спасения «политической «репутации» киевского режима и лично Зеленского», добавил Конашенков.

Российская сторона в ближайшее время намерена передать тела представителям Украины, отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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