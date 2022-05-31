Зеленский назвал отказ Европы от российской нефти переходом к «зеленой» энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 31 мая, заявил, что отказ европейских стран от российской нефти ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

В Видеообращении Зеленский сказал следующее: «Важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет русское правительство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически».

Напомним, что накануне лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90%.

Киев, Иван Бабурин

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