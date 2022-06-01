Украина выступила с требованием предоставить ей статус кандидата в члены ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 1 июня, заявил, что Украина не примет ничего, кроме статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Кулеба заявил: «Требование статуса кандидата – четкая позиция президента. Нам надоело постоянно выслушивать альтернативные сценарии, посвященные Украине. Нас критикуют, что мы лишаем себя маневра, но мы объясняем, что этот тот вопрос, где маневр не нужен».

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины выступил с резкой критикой, заявив, что «Украина не нуждается в суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине». Такое заявление Кулеба сделал после заявлений ряда европейских лидеров о том, что вступление в ЕС для Украины не является ближайшей перспективой.

Напомним, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Киев, Иван Бабурин

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