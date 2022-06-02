После консультаций с США Киев «пугает» Россию неприятными сюрпризами

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о грядущих «неприятных сюрпризах» для России после телефонного разговора с представителями военного командования США.

Как отметил Ермак, он вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным обсудил с главой комитета начштабов генералом Марком Милли новый пакет военной помощи США для Киева, сообщает издание «Страна.ua». По его словам, стороны «обсудили и будущие сюрпризы», которые «точно не понравятся» России.

Тем временем, ряд наблюдателей указывают, что не стоит серьезно воспринимать заявления Ермака – его слова призваны поднять моральный дух ВСУ, которые несут большие потери в Донбассе.

Напомним, в новый пакет американской помощи для Украины на сумму $700 млн войдут в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них дальностью до 80 км. Как заявил президент США Джо Байден, Киев пообещал не использовать РЗСО для атак по российской территории. А украинский президент Владимир Зеленский уверял, что ВСУ не собираются наносить удары по территории России с помощью американского оружия. В Кремле и МИД России не поверили обещаниям президента Украины.

Между тем депутат Верховной рады Украины Егор Чернев сегодня в эфире телеканала «Украина 24» не исключил нанесение ударов американскими ракетными системами по российской территории. «Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», – заявил нардеп. Он назвал военные объекты в России, а также самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что попытки Киева применить западное оружие по целям в России серьезно ухудшат ситуацию. «По-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», – сказал он. При этом Песков подчеркнул, что накачивание Украины современным оружием «не меняет всех параметров спецоперации». «В любом случае, цели СВО будут достигнуты. Просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», – заключил он.

Киев, Наталья Петрова

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