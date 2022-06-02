Новый американский посол в Киеве одной из своих основных задач назвала «победу над Россией»

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк в ходе своего первого брифинга в Киеве в четверг, 2июня, обозначила главные направления в работе американского посольства, – сообщают украинские СМИ.

Американский дипломат на брифинге, среди своих главных задач для своей работы на Украине назвала пять пунктов: «Первое – помочь Украине победить в войне против России. Также – работа над тем, чтобы американская правительственная помощь доходила к тем, кто в ней нуждается.

Приложить все усилия для того, чтобы мир привлек Россию к ответственности за военные преступления. Контролировать реализацию американской программы по безопасности, чтобы помощь достигала цели. И наконец, – возобновить работу посольства США и его персонала».

Киев, Иван Бабурин

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