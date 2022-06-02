В Киеве назвали сдачу Северодонецка «военной хитростью»

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в четверг, 2 июня, заявил, что сдача украинскими военными Северодонецка была военной хитростью, – сообщает украинское издание Страна. ua.

В своем Telegram-канале Арестович написал: «Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие Северодонецка, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар, несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры – тактические таланты».

Киев, Иван Бабурин

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