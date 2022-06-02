Зеленский угрожает оставить Россию без современной экономики

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что оставит Россию «без современной экономики», – сообщают украинские СМИ.
В своем видеообращении Зеленский сказал: «Мы начали работать над новым санкционным пакетом против России. Мы сделаем так, что Россия останется без современной экономики».
«Европейский союз движется к введению шестого санкционного пакета. Дается это тяжело, потому что речь идет о российской нефти», – посетовал украинский лидер, но оптимистично продолжил: «Штаты на разных уровнях подтвердили, что дадут РСЗО HIMARS. Очень ждем. И ждем шведского оружия, о котором сегодня заявили».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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