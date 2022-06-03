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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 16:39 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Тема конфликта на Украине резко теряет популярность в СМИ и соцсетях

Фото: FreePik

Тема конфликта на Украине уходит с первых полос международных изданий, а также все меньше муссируется в социальных сетях. Об этом пишет американский портал Axios.

С начала спецоперации России на Украине прошло 100 дней. Тем временем, интерес общественности к этому вопросу начал ослабевать. Не привлекают прежнего внимания и призывы мировых лидеров к помощи Украине, как и снижается давление на страны, которые предпочли сохранить нейтралитет.

По данным аналитиков, количество взаимодействий (лайков, комментариев, репостов) в социальных сетях с новостными материалами об Украине, опубликованными в период с первой до последней недели конфликта, сократилось в 22 раза: со 109 млн до 4,8 млн.

Такая же тенденция наблюдается и в объеме освещения украинского кризиса в СМИ: число статей, опубликованных онлайн, снизилось с 520 тысяч в первую неделю до 70 тысяч в последнюю.

Резкое падение уровня внимания публики ощущалось уже в апреле. Так в последние два месяца интерес к статьям о скандальном разводе кинозвезд Джонни Деппа и Эмбер Херд был примерно в шесть раз выше, чем к конфликту на Украине.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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