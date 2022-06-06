Зеленский признал, что в Мариуполе в плен сдались около двух с половиной тысяч украинских боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинскими СМИ в понедельник, 6 июня, признал, что в плен российским Вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных в Мариуполе, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с «Азовстали».

По словам украинского лидера, вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Также он сказал, что сдача в плен «азовцев»* – удачно выполненная задача ГУР.

«Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ. Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять. Первой поставленной перед ГУР задачей была задача вывести украинских военнопленных живыми, и она выполнена в полном объеме», – заявил Зеленский.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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